تفاصيل المعارك العسكرية في جبهة الأزارق غربي الضالع

سيطرت القوات المشتركة اليوم السبت في جبهة الأزارق على العديد من المواقع الإستراتيجية.

ووفق المصادر، فإن من أهم المواقع جبل الذيب، جبل مصانع، جبل المدينة، جبل الإسناد، جبل المشمر، السرايا، قرية شقنب، نقطة حودين، رهوة حلحال، وهي مناطق تتبع إداريا ماوية في تعز والحشأ.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية بالضالع النقيب "ماجد الشعيبي" : أن وحدات القوات الجنوبية بالأزارق بقيادة العقيد "محمود البتول" والكتيبة العاشرة حزم التي يقودها العقيد " علي أحمد محسن " أحرزت تقدما عسكريا واسعا رجحت موازين القوى في المعارك هناك.

وأضاف الشعيبي قائلاً : لا يزال زحف قواتنا الجنوبية بجبهة الأزارق مستمر حتى الآن.

ويأتي هذا التقدم النوعي للقوات الجنوبية في الأزارق بعد أقل من 24 ساعة من انتصارات حققتها معارك "صمود الجبال" في نفس الجبهة.