الكثيري لـ"اليمن العربي"هدفنا الأهم إجلاء القوات اليمنية من حضرموت وتمكين ابناء النخبة الحضرمية من الحكم

قال على الكثيري عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فى حوار لـ"الخليج 365" أن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي فى حضر موت تعمل مثلها مثل كل القيادات المحلية على امتداد محافظات الجنوب، وأوضح "الكثيري" أن عمل المجلس عمل تصاعدى ومستمر ، وقد استطاع المجلس ان يحقق الكثير من الانجازات فى حضر موت ومنها ماعبرت عنه الاحتشادات الشعبية التي دعا لها المجلس.

و تابع الكثيري أنه فيما يخص عقد جلسة مجلس النواب فى سيئون حيث كان للمجلس موقف معبر عن رفض هذا الانعقاد، وايضا على مستوى المساهمة الاجتماعية والتنموية فى المحافظة ، وأستكمل أن المجلس يسعي ان يتكامل مع السلطة المحلية فى المحافظة للوصول إلي تفاهمات فيما يتعلق بكيفية تعزيز الاستقرار، وتدعيم وتقوية شوكة النخبة الحضرمية التى تؤمن مديرية سهل حضرموت.

وشدد عضو رئاسة المجلس هدف المجلس الاهم هو إجلاء القوات العسكرية اليمنية التي لاتزال تحتل وادى حضر موت والتى تعتبر من صلب واهم قضايا المجلس الانتقالي والان هو مستقبل حتي يتم تحرير الوادى بكل مديرياته. وأشار الكثيري انه بالرغم الفترة القصيرة التى مضت عل إنشاء المجلس والتى تقدر بعامين الا انه حقق الكثير فى قضية شعبنا فى الجنوبي، وقد واجهتنا الكثير من المصاعب لعل ابرزها الحرب التي تحاول بعض الاطراف من خلالها ان تكسر من خلالها إردة هذا المجلس والذى هو تعبيرا عن إرادة شعبنا الجنوبي، لذلك فان أعداء القضية الجنوبية يحاولون بشتي الطرق التشويش على عمل المجلس والوقوف حائلا لاعاقتة عن تنفيذ اعمالة وافتعال بعض المعارك الجانبية التى تحد من عملية وصول المجلس من الهدف الذي انشيء من أجله.

واختتم "الكثيري " نحن نفتخر وشعبنا يفتخر بما تحقق حتى اليوم، خاصة ان المجلس جاء خلاصة من رجالات شعبنا الجنوبي وبالتالي، هذه الصعوبات وهذه المعوقات متوقعينها ومتوقعين ما هو اشد من ذلك ولكن التفاف شعبنا حول المجلس الانتقالي استطعنا ان نهزم هذه المحاولات البائسة وسنهزم اى محاولة لكسر هذا المجلس الذى هو الكيان الوطني الجنوبي المعبر عن اردة شعب جنوب اليمن.