إنتقالي عدن يناقش الأوضاع الإمنية والمعيشية في المديريات

ناقشت القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، عدد التقارير المتعلقة بالأوضاع المعيشية والأمنية في المديريات .

وأطلع الإجتماع الذي ترأسه رئيس القيادة المحلية، عضو هيئة رئاسة المجلس، الدكتور عبدالناصر الوالي، على تقرير مفصل عن الأوضاع الأمنية والمعيشية في عدد من مديريات العاصمة، وكذا بعض الأعمال والتحركات العدائية التي تستهدف مشروع الدولة الجنوبية.

وناقش الاجتماع، الذي حضره المهندس عدنان الكاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية، عدداً من المواضيع الهامة المدرجة في جدول أعماله.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى نشاط لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية وخطة الطوارئ الخاصة بمجابهة المنخفض الجوي والمتوقع أن يضرب عدد من المناطق الجنوبية ومنها العاصمة عدن .

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات الهامة خاصة المتعلق منها بالنشاطات الجماهيرية والميدانية وتفعيل دور مراكزها في كل المديريات .