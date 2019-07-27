وزير الصحة يحمل الميليشيات مسئولية تلف محاليل غسيل الكلى بمحافظة اب

حمل وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مسؤولية تلف محاليل غسيل الكلى بمحافظة إب .

وأستنكر باعوم خلال زيارة تفقدية اليوم السبت، إلى مركز الغسيل الكلوي في مستفى الجمهورية بعدن، احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية لمحاليل الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى الثورة بمحافظة اب لاكثر من شهرين وحملها مسؤولية تعرض المرضى للخطر.

وقال أن تلك المحاليل تعرضت للتلف جراء تعرضها للشمس والامطار وعدم توفر الظروف المناسبة للتخزين.

واستغرب وزير الصحة صمت المنظمات الدولية على ما تقوم به المليشيا.

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وشدد على المزيد من الاهتمام بمرضى الغسيل الكلوي والعمل الدوري لصيانه الاجهزة ومحطة التحلية التابعة للمركز.. منوها بدعم مركز الملك سلمان اللامحدود لمراكز غسيل الكلى في اليمن .

ووجه الوزير بفحص اجهزة الغسيل الكلوي الجديدة الموردة من منظمة الصحة العالمية قبل توزيعها على المراكز بجميع المحافظات وان يتم تدشين ذلك رسميا.

رافقه خلال الزيارة وكيل الوزارة الدكتور على الوليدي.