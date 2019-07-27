الداخلية تدشن دورة تدريبية في مجال السجل المدني الالكتروني

برعاية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد بن احمد الميسري و رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني اللواء سند جميل ، وبدعم وتمويل من منظمة اليونسيف والمفوضية الاوروبية دشنت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن الدورة الخاصة بتدريب المدربين (TOT)على أعمال السجل المدني الالكتروني لمحافظات (عدن ،لحج ،ابين ،الضالع ،شبوة ،المكلا ،سيؤن ،المهرة ،سقطرى) .

وفي التدشين القى اللواء الركن/ محمد مساعد الامير وكيل وزارة الداخلية لقطاع خدمات الشرطة كلمة نقل في بدايتها تحيات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري و نائبه اللواء ركن/ علي ناصر لخشع ، كما اشاد بجهود مصلحة الاحوال المدنية ودعم منظمة اليونسيف لإقامة هذه الدورة والتي تأتي ضمن خطة وزارة قيادة وزارة الداخلية لاعادة بناء مؤسسات الدولة وتطوير الاداء بمصلحة الاحوال المدنية من خلال تدريب نخبة من كوادر المصلحة على اعمال السجل المدني الالكتروني من عدد من محافظات الجمهورية.

وصرح اللواء سند جميل رئيس مصلحة الاحوال المدنية و السجل المدني لموقع وزارة الداخلية قائلا :" تم اليوم تدشين دورة تدريب مدربين (TOT) في مجال السجل المدني الالكتروني وهذه الدورة متقدمة جدا والمتدربين هم مدراء فروع السجل المدني و المدراء الفنين و تستهدف الدورة الى توجيه المتدربين لكيفية التعامل مع المنظومة الجديدة المتعلقة بالسجل المدني الالكتروني و كيفية اصدار الرقم الوطني للطفل حديث الولادة حتى الوصول الى القيد الاسري و هذه الدورة يحضرها كوكبه من المدراء المتخصصين و الذين سيقدمون الكثير في هذا المجال وايضا اتقدم بالشكر للأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندي احمد الميسري و الاخوة في منظمة اليونسيف على الدعم لإقامة هذه الدورة ".

ومن جانبه اكد مدير مكتب منظمة اليونسيف بعدن تشارلز نوزوكي استعداد المنظمة لمواصلة الدعم لكل الجهود الخاصة بتأهيل كوادر مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني مشيرا الى ان نحو ٣١٪ فقط في بلادنا من لديهم شهادات ميلاد بينما البقية بدون نظرا لعدم وجود التوعية الكافية لقطع شهادات الميلاد لكل المواليد متمنيا للمشاركين الاستفادة وعكس ما سيتلقونه في واقعهم العملي.

هذا وستستمر الدورة التدريبة على مدى عشرة أيام من ٢٧ يوليو وحتى ٦ اغسطس ٢٠١٩ م ، حضر حفل التدشين وكيل مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني اللواء ركن / محمد باهارون وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ومصلحة الاحوال المدنية.