شاهد .. الميليشيات تدمر مصنعاً في الحديدة وإستشهاد أحد عماله

جددت المليشيات الحوثية اليوم السبت استهداف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة بقصف مدفعي أسفر عن تدمير مصنع الألبان واستشهاد أحد العاملين فيه .

وأفادت مصادر عاملة في المجمع أن المليشيات الحوثية قصفت مصنع الألبان الساعة العاشرة صباحا بأربع قذائف مخلفة دمارا واسعا في مكائن وآليات المصنع فيما استشهد العامل محمد ناصر ونيس من أبناء الحديدة .

وأكدت المصادر بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القصف عطل خطوط الإنتاج في المصنع تماما، الأمر الذي سيضاعف من التحديات أمام الجهود المبذولة من قبل إدارة المجمع والرامية لإعادة تأهيله وتشغيل خطوط الإنتاج .

وفي السياق أكدت مصادر عسكرية أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا دمرت مصنع الألبان بأربع قذائف هاون عيار 120 فيما طالت عدة قذائف اخرى الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين .

وتمكنت وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة أثناء القصف من تحديد مرابض مدفعية داخل أحياء سكنية ومنصات صاروخية كاتيوشا نصبتها المليشيات الحوثية في مبانٍ سكنية ومنشآت حيوية . يأتي ذلك ضمن جرائمها المتواصلة بحق المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية في الحديدة وخروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية .