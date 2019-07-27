قطر هي دولة عربية تحدها المملكة العربية السعودية وتقع ضمن الخليج العرب

على المستوى الرسمي، اتُهمت الحكومة القطرية بدعم حركات إرهابية أجنبية مثل حركة الشباب في الصومال و الحوثيين في اليمن واخري منظمات إرهابية.

اتجهت الدوحة نحو القارة الأفريقية بنظرة استغلالية؛ حيث نجحت في التغلغل في العمق الاستراتيجي الأفريقي، وخاصة في منطقة القرن الأفريقي عبر بوابة الصومال من خلال مظلة الوساطة لحل النزعات بين دول المنطقة، وتقديم نفسها كدولة داعمة للمؤسسات تقوم على تقديم المساعدات لهم. إلا إنها كانت غطاء لرعاية عددًا من الجماعات الإرهابية لتكون أدوات لها في تنفيذ مخططاتها

كانت المنظمات والمؤسسات الخيرية هى الوسيلة الأمثل للتخفى خلفها من أجل دعم عناصر الدوحة الإرهابيين فى تدمير البلاد، فقد كشفت تقارير إعلامية يمنية أنه فى عام 2014 وخلال تسلم الإرهابى أحمد على برعود، المدرج فى القائمة الجديدة للإرهاب، إدارة مؤسسة "البلاغ الخيرية" فى حضر موت، والذى كان أيضا مديرا لمؤسسة "الرحمة الخيرية" والتى أدرجت على لائحة العقوبات التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى ديسمبر 2016، تولت مؤسسة "عيد الخيرية" التابعة لقطر رعاية فعالية تابعة لمؤسسة البلاغ فى حضر موت.

الصومال تمتلك موقعًا هامًا دفع قطر للتكالب عليه للاستفادة منه، فضلًا عن حماية تجارتها التي تمر عبر خليج عدن والبحر الحمر من الهجمات القراصنة المتتالية، فضلًا عن رغبتها في نقل الصراع فيما بينها وبين الدول المعارضة لها خارج إطار المنطقة العربية إلى مناطق نفوذها لتهديد

دلائل قامت بنشرها (نيويورك تايمز ) الأمريكية وبحسب التسجيل الصوتي المسرب والذي بحوزة الصحيفة الأمريكية للمهندي، فإن الدوحة ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإرهابيين وجماعة الأخوان و داعش و جماعات أخرى.

استنكر حزب ودادير ، استخدام قطر الشرير لهذه الجماعات في الصومال. وقالت الصحيفة إن لديها تسجيلًا لمحادثة هاتفية بين السفير القطري لدى الصومال حسن بن حمزة الهاشم ورجل الأعمال القطري خليفة خليفة مهند المهندي ، وهو حليف مقرب للأمير القطري.

في المحادثة ، هنأ رجل الأعمال والسفير أنفسهم على حقيقة أن "أصدقائهم" كانوا وراء هجوم 11 مارس 2019 في بوساسو. كان الهدف هو إخافة الإمارات العربية المتحدة من اتفاقية ميناء بوساسو حتى تتمكن قطر من ملء الفراغ.

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بحسب وسائل الاعلام،علاقة قطر بالحوثيين كانت منذ التأسيس، كاشفاً عن علاقة المخابرات القطرية بزعيم الحوثيين حسين بدر الدين الحوثيين.

وكشف الضابط اليمنى، حقائق عدة عن جرائم قطر فى اليمن، مؤكدا أن قطر دعمت حركة التمرد الحوثية منذ عام 2000

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"لقد تبنت قطر سلوك تدخل النظام الإثيوبي السابق. لقد تولى سفيرها دور الجنرال جابر ، حيث يصطف المسؤولون الصوماليون لمقابلته. وقال عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي ، زعيم حزب واداجير في منشور على صفحته الرسمية على "لقد زرع زبائن في وسطنا".

كما انتقد عبد الرحمن مسؤولي الحكومة الصومالية بسبب تملقهم للضباط القطريين ذوي الرتب المنخفضة.

وقال "عندما ترى وزراء صوماليون وكبار قادة الجيش يركضون بعد بعض المسؤولين الأجانب ذوي المستويات المتدنية ، فإنه يذكرك بالطريقة التي اعتاد الجنرال جابر أن يتصرف بها".

في عام 2003 علِمَ الكونغرس الأمريكي أن عددا كبيرا من المؤسسات الخيرية في دولة قطر تدعم أنشطة تنظيم القاعدة من خلال المساعدة في نقل وغسل الأموال لصالح الجماعة "الإرهابية"