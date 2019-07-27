يتواصل تدفق مياه السيول بشكل كبير مع وادي بيحان غرب محافظة شبوة باتجاه الأراضي الزراعية والمناطق الصحراوية في مديرية عسيلان غرب المحافظة.
وقالت مصادر محلية ان مياه السيول المتدفقة مع وادي بيحان منذ فجر اليوم السبت غمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في مديريتي بيحان وعسيلان.
وأكدت المصادر ان مياه السيول لا تزال تتدفق بشكل كبير مع وادي بيحان حتى اللحظة من كتابة الخبر من مساء اليوم السبت، مؤكد وصولها إلى مناطق ال سندول وال الاقصم شمال وشرق عسيلان.
وكانت السلاسل الجبلية الضخمة المغذية لوادي بيحان، الكائنة شرق محافظة البيضاء شهدت مساء امس الجمعة وفجر اليوم السبت هطول غزير للأمطار استمر لساعات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تدفق كبير لمياه السيول مع وادي بيحان غرب شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.