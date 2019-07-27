بالفيديو.. تدفق كبير لمياه السيول مع وادي بيحان غرب شبوة

يتواصل تدفق مياه السيول بشكل كبير مع وادي بيحان غرب محافظة شبوة باتجاه الأراضي الزراعية والمناطق الصحراوية في مديرية عسيلان غرب المحافظة.

وقالت مصادر محلية ان مياه السيول المتدفقة مع وادي بيحان منذ فجر اليوم السبت غمرت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في مديريتي بيحان وعسيلان.

وأكدت المصادر ان مياه السيول لا تزال تتدفق بشكل كبير مع وادي بيحان حتى اللحظة من كتابة الخبر من مساء اليوم السبت، مؤكد وصولها إلى مناطق ال سندول وال الاقصم شمال وشرق عسيلان.

وكانت السلاسل الجبلية الضخمة المغذية لوادي بيحان، الكائنة شرق محافظة البيضاء شهدت مساء امس الجمعة وفجر اليوم السبت هطول غزير للأمطار استمر لساعات طويلة.