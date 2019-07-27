الحوثية تعاود الحشد صوب التحيتا وتستهدف مواقع "المشتركة" بالحديدة

عاودت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران تصعيدها العسكري وحشد قواتها صوب مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن. مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن المليشيات حشدت عشرات الآليات التي تحمل مئات المسلحين وتمركزت في الأطراف الشمالية الشرقية للمديرية منذ ساعات الفجر ليومنا هذا وحتى ساعات الظهيرة. وتزامن استقدام المليشيات لمسلحيها مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيا على مواقع القوات المشتركة جنوب شرق التحيتا بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

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