نائب الرئيس يلتقي قيادات ألوية محور بيحان ويناقش المستجدات العسكرية

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم قيادات محور بيحان، وناقش المستجدات الميدانية في المحور والانتصارات التي يحققها الأبطال بدعم الأشقاء في التحالف.

ونقل نائب الرئيس تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالثبات والملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش في مختلف المواقع.

وعبر نائب رئيس الجمهورية عن التقدير للدور الأخوي الصادق لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم المستمر للشرعية ولأمن اليمن واستقراره في مواجهة المشروع الإيراني التدميري.

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود لبناء الوحدات في المحور وتفقد أحوال المقاتلين ومواصلة المهام المطلوبة والعمل بتنسيق وانضباط، مؤكداً بأن المعاناة التي يتجرعها كل أبناء اليمن جراء الانقلاب الحوثي تتطلب تضافر الجهود وتحمل المسؤولية الوطنية لحماية الجمهورية واستعادة الشرعية وتحقيق حلم اليمني ببناء دولة اتحادية من ستة أقاليم.

وقدم القادة موجزاً عن أوضاع وحداتهم العسكرية وسير العمليات فيها ومستوى الجاهزية لتنفيذ الخطط المطلوبة، منوهين إلى المعنوية القتالية العالية لأفراد الجيش وللمقاتلين الأبطال.