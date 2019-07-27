ارتكبت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران ، اليوم السبت، مجزرة جديدة بمدينة تعز، جميع ضحاياها من الأطفال.
وقالت مصادر محلية، إن خمسة أطفال، أصيبوا، اثنين منهم في حالة خطيرة، إثر قصف مليشيات الحوثي الإجرامية لحارة الحميرا، بمديرية صالة شرق المدينة.
وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء السكنية بقذائف المدفعية، والدبابات من مواقع تمركزها بالحوبان، وتبتي سوفتيل والسلال.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 5 أطفال بشظايا مقذوف حوثي استهدف حي سكني شرق مدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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