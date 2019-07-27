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تعرف على عدد الإيرانيين المقيمين في الإمارات

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عدن - ياسمين التهامي - ‎قالت صحيفة ايرانية، اليوم السبت، أن عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة انخفض بواقع 44 ألف شخص.

‎وذكرت صحيفة ”اعتماد“ الإيرانية الإصلاحية، إن ”عدد الإيرانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض من 117 ألفًا في عام 2016 إلى 73 ألف شخص حاليًا، وذلك ”بسبب تدهور العلاقات بين البلدين“.

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‎وأضافت أن ”عدد السياح الإيرانيين المتوجهين إلى الإمارات انخفض أيضًا من 700 ألف شخص إلى 350 ألفًا خلال الفترة نفسها“.

‎ولم يصدر على الفور تعليق إماراتي على هذه البيانات الإيرانية.

يذكر أن علاقات البلدين توترت وصولًا إلى ما يشبه القطيعة، عقب أحداث اقتحام السفارة في طهران وقنصليتها في مشهد.

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