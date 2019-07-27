الإمارات ترفض تسليم الجزر اليمنية للفار هادي وتهديها لطارق عفاش

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
كشفت “مصادر مطلعة” عن خلافات حادة بين فصائل المرتزقة في الساحل الغربي على خلفية قرار الامارات تسليم جزيرة “زقر” في أرخبيل حنيش جنوب البحر الأحمر، لحكومة المرتزقة وتسليمها لقوات طارق عفاش.
وقالت المصادر إن قوات طارق عفاش حاولت الإنتشار في جزيرة زقر الخاضعة لسيطرة قوات تابعة لعلي محسن الاحمر، بقيادة “عبدالرحمن حجري”، وهو ما أدى لتوتر عسكري انتهى بتدخل ضباط إماراتيين.
وأوضحت أن ضباطا إماراتيين قدموا على متن مروحية وتم احتجاز القائد فيما يسمى بالمقاومة التهامية خالد مهدي لساعات، بعد رفضه إخلاء الجزيرة وتسليمها لقوات عفاش.
وتزايد الإحتقان العسكري بين فصائل المرتزقة عقب إعلان تشكيل مجلس عسكري لجبهة الحديدة، واستبعاد القوات التهامية التي ترفض الانطواء تحت قيادة عفاش.
وتعد “زقر” أكبر جزر أرخبيل “حنيش” الواقعة بين سواحل اليمن وإريتريا، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.
و”زقر” وجزر “حنيش” الأخرى، جزءا من الشق الآسيوي، رغم قربها الكبير من قارة إفريقيا، ما يمنحها موقعا استراتيجيا لإطلالتها على ممرين عالميين، الآسيوي من ناحية الشرق، والإفريقي الواقع إلى الغرب من الجزيرة.
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