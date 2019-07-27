العدوان والحصار السعودي يفاقم من معاناة مرضى السرطان في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



قال مدير المركز الوطني للأورام السرطانية د. عبدالله دحان ثوابه اليوم السبت إن قسم الإشعاع في المركز قد يغلق في حال لم تتدخل منظمات المجتمع الدولي.

وأضاف د. ثوابه أن المريض اليمني حرم من العلاج الإشعاعي للسرطان بسبب الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان، لافتا إلى أن مادة اليود المشع مادة بسيطة غير مكلفة وتتدخل في إطار علاج المريض واليوم ممنوعة من دخول اليمن بسبب الحصار.

وأوضح أن العلاج الكيميائي للسرطان لم يعد ممكنًا دخوله إلى اليمن كونه يحتاج للوصول عبر الطائرات وإغلاق مطار صنعاء منع هذا الوصول.

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وأشار إلى أن الجانب الجراحي في علاج مرضى السرطان متوفر بشكل جزئي لأن بعض هذه الحالات تستدعي السفر إلى خارج اليمن، مؤكدا “المريض اليمني يعاني ونحن نعاني معه ونتألم معه والمجتمع الدولي متغيب تمامًا عن هذه المشكلة”.

وقال “نقوم بمعالجة جميع المرضى بحسب الإمكانيات الموجودة في الخطة العلاجية واليوم معظم هذه الإمكانيات ليست موجودة”.

هذا وطالب مدير المركز الوطني للأورام السرطانية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في فتح مطار صنعاء وتوفير الخدمات لمرضى السرطان.