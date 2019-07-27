تراند اليوم : العجز الجنسي في ليلة الزفاف.. الأسباب وطرق العلاج

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن العجز الجنسي في ليلة الزفاف.. الأسباب وطرق العلاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي -

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لمخاوف من ممارسة الجنس للمرة الأولى أمر شائع. لكن عندما يكون الضغط كبيرا من اجل ممارسته - مثلا ليلة الزفاف- قد يؤدي هذا الخوف الى عجز جنسي. لحسن الحظ من السهل معالجة هذه الحالات وفقاً للدكتور حسين غانم من جامعة القاهرة.

العجز عن ممارسة الجنس في ليلة الزفاف هو أكثر شيوعاً في المجتمعات المحافظة حيث يصعب الحصول على معلومات تثقيفية حول الصحة الجنسية، كما أن ممارسة الجنس قبل الزواج ليس بالأمر الشائع، وفقاً للدكتور غانم.

وحسب قوله "حوالي ثمانية بالمئة من الاشخاص الذين يأتون إلى عيادتي في مصر يعانون من "عجز شهر العسل".

كذلك أفادني زميل لي في السعودية أن 17% من حالات العجز الجنسي هي لأشخاص يعانون من هذه المشكلة منذ ليلة الزفاف.

يذكر أنه وفقاً لدراسة أجريت في تركيا فإن ربع الحالات التي تحولن الى عيادة العجز الجنسي تعود الى العجز في ليلة الزفاف.

فشل الرجل والمرأة:

الفشل في التمكن من حصول الجماع من المحاولة الأولى يعود سببه إما الى فشل الانتصاب عند الرجل او تقلصات المهبل لدى المرأة.

هذه التقلصات اللاارادية في عضلات المهبل التي تعود إلى الخوف من الممارسة، يمكن أن تؤدي الى إغلاق المهبل وعدم السماح بالولوج.

ويقول غانم "نرى الازواج الشباب الذين لا خبرات جنسية لديهم ويملكون القليل من المعرفة الجنسية. حتى انهم لا يعرفون ما هو الوضع الطبيعي للممارسة الجنسية - كما يؤدي الخوف من قبل الزوجة والقلق من جهة الرجل الى صعوبة الإنتصاب.

هذا قد يؤدي الى مشكلة كبيرة في بعض المجتمعات لأن الأسر تتدخل في هذه الشؤون والجميع يريد أن يعرف ما إذا كانت ليلة الزفاف ناجحة ام لا".

حالات طبية- اجتماعية:

هذا التدخل والتدقيق بشؤونهما يزيد من الضغوط المفروضة على الزوجين، وقد يؤدي الى حلقة مفرغة من العجز الجنسي ومشاكل جنسية .

ويقول غانم" نعتبرها حالات طبية-اجتماعية طارئة، ونسعى إلى حلها بسرعة قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة لأنها قد تكون سبباً لإلغاء الزواج". لكن لحسن الحظ، كما يقول غانم، أنه قد حقق نجاحاً كبيراً في علاج ألأزواج في مثل هذه الحالة.

الخطوة الأولى هي تثقيفية:

وكما يوضح غانم "نعطي الزوجين رسوماً توضيحية للأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية (أنظر/ي الجهاز التناسلي الأنثوي الجهاز التناسلي الذكري). كما نشرح لهم بعض الأوضاع السهلة لممارسة الجنس (أنظر/ي الابداع في أوضاع الجماع: إفعل ولا تفعل!)، وعادة يكون الرجل في الاعلى".

ويضيف:"بعدها ننصحهم بالتوقف عن محاولة الجماع لبضعة أسابيع. كما انصحهم بالقيام ببعض الممارسات التحفيزية المثيرة (استمناء بعضهم البعض) (للمزيد عن المداعبة شرط أساسي لممارسة ممتعة). كذلك ادخال جزء بسيط من القضيب في المهبل. هذا الامر سوف يخفف من توتر الزوجة من أنها ستكون عرضة للكثير من الوجع. هكذا تتعود على وجود القضيب.

في الوقت نفسه يخفف هذا الامر من قلق الرجل لأنه ليس بحاجة إلى الانتصاب. هذه الخطوة الأولى هي من أجل المتعة والإثارة المتبادلة".

"اذا كان هناك من داع، فاننا ننصحهم باستعمال أدوية تساعد على الانتصاب، هذه الادوية تعمل بشكل جيد جدا اذا استعملت بالإضافة إلى الإثارة المتبادلة بين الزوجين".

ز"بهذه الطريقة يتم التوصل الى حل مشكلة عجز شهر العسل في أكثر من 90% من هذه الحالات".

"إذا بقيت المشكلة مستعصية قد نضطر الى إتخاذ تدابير أكثر راديكالية، مثل حقن القضيب الذكري بالادوية للحث على انتصاب أطول. يأتون الى العيادة ويحصلون على حقنة على سبيل الاختبار وبعدها نعلمهم كيفية حقن انفسهم".

الهزاز وسيلة مساعدة للمرأة:

هناك أيضا طرق لمساعدة النساء لمنع تقلص عضلات المهبل. " نعّلم المرأة كيفية استخدام موسع المهبل. وتبدأ بحجم صغير، ومن ثم تتعلم على كيفية زيادة قطر الموسع حتى يصل الى حجم قريب من حجم القضيب الذكري. وفقاً لغانم"كما ينصح بعض الأطباء النساء باستعمال باستخدام الهزاز ويقول غانم "ينصحون المرأة بإثارة نفسها خارجيا بالهزاز، ومن ثم تدخله في المهبل من اجل الاحساس بسيطرتها عليه.

الخطوة التالية هي ان تطلب من زوجها الامساك بالهزاز، في نفس الوقت تمسك هي بيده وتسيطر على حركتها.

عندما تشعر بالثقة الكافية تعطي زوجها الهزاز حتى يقوم بنفسه بتحريكه وادخاله. بعد ذلك يمكنهما مباشرة الممارسة الفعلية".

مفتاح العلاج هو الصبر كما يقول دكتور غانم "إذا حاولت استعجال الأمور سترعبها وستتقلص عضلاتها لا إراديا".

الأمر نفسه ينطبق على الرجال. خذ وقتك ولا تتسرع وتحدث عن هذا الموضوع. خطوات بسيطة يمكن ان تحول مخاوفك من ممارسة الجنس للمرة الأولى إلى أمسية ستتذكرها بسعادة.