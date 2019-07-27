صراع القادة المرتزقة في عدن يصل حد كسر العظم والمواطن يتجرع ويلاتها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشفت مصادر محلية في محافظة عدن عن خلافات حادة وصلت الى حد كسر العظم بين عدد من قيادات المرتزقة، مما اثر سلباً على حياة المواطنين عبر الازمات المفتعلة ومنها ازمة المشتقات النفطية التي تعيشها محافظة عدن ، حيث وصلت سعر البترول (20 لتر) الى اكثر من عشرين الف ريال .

وتؤكد المصادر أن سبب هذا الارتفاع الجنوني ناتج عن الصراع بين المدعو معين عبدالملك رئيس حكومة المرتزقة والسمسار احمد العيسي مستشار الفار هادي .

وفي سياق الصراع الاقتصادي الذي يخيم على عدن، كشف المرتزق حافظ معياد لأحد المواقع الاخبارية الاماراتية عن نوايا حكومته على نقل البنك المركزي الى سيئون، ليعود بعدها بساعات ويتراجع عن مثل هذه الخطوة..

مصادر اقتصادية أكدت من جانبها ان تناقضات معياد جاءت على خلفية الخلافات مع نائبه والتي وصلت الى حد اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لمعياد، مقر البنك بعدن، الامر الذي قوبل بمحاولة اختطاف رشيد الانسي مستشار معياد يوم الخميس الماضي .