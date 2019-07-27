أسرة الرئيس الراحل تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة الطريقة التي قتل بها وتتوعد القتلة بهذا الرد

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عدن - ياسمين التهامي - أثارت تصريحات المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام الشهير بلقب «فليتة»، حول الكيفية التي قُتِل بها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين بعدما زعم أنه قُتِل بطريقة «عفوية» أثناء محاولة هروبه من صنعاء إلى مسقط رأسه في ضاحية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

ودفعت المزاعم الحوثية أسرة الرئيس الراحل، أمس، إلى إصدار بيان مقتضب بثته الوسائل الإعلامية الموالية للعائلة ولـ«حزب المؤتمر الشعبي»، نفت فيه رواية متحدث الجماعة خلال مقابلة له عبر قناة روسية ناطقة بالعربية، «روسيا اليوم»، أثناء زيارته إلى موسكو لاستدرار التعاطف الروسي مع أجندات الجماعة الانقلابية.

وذكرت عائلة صالح في بيانها أنه قُتِل «وهو يقاتل ببسالة في منزله ليس دفاعاً عن نفسه وبيته فحسب، بل دفاعاً عن وطنه وشعبه ومبادئه، وعن الثورة والجمهورية والوحدة، ودفاعاً عن إرادة وكرامة كل اليمنيين وحقهم في الحياة الكريمة، بعيداً عن كل أشكال التعصُّب والعنصرية والأحقاد والكراهية».

وكان صالح أعلن فك تحالفه مع الميليشيات الحوثية في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقاد انتفاضة في صنعاء انتهت بتصفيته على يد ميليشيات الجماعة التي اقتحمت منزله ومنازل أقاربه وقامت باعتقال أبنائه والمئات من أنصاره، فضلاً عن التنكيل بالعشرات من قادة حزب «المؤتمر الشعبي».

وفي حين لم يُشِر البيان الصادر عن أسرة صالح إلى التصريحات الحوثية مباشرة، فإنه فُهِم منه أنه جاء تعقيباً على مزاعم المتحدث باسم الجماعة الذي يحاول تبييض صفحة جماعته أمام المجتمع الدولي بوصف أن عملية مقتل الرئيس اليمني السابق كانت «عفوية».

وأفاد البيان بأن أبناء صالح وجميع أسرته، ومعهم كل الشرفاء في اليمن، سيظلُّون أوفياء لمبادئه ونهجه الوطني، ولن يفرطوا فيها أبداً، معتبراً أن صالح «سيظل بكل إنجازاته العظيمة خالداً في كل القلوب، وفي صفحات التاريخ».

وكان المتحدث الحوثي، فليتة، قال، خلال المقابلة، إن الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قُتِل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه، وأشار إلى أنه تم دفنه بحضور أبنائه وقيادات في حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين للجماعة في صنعاء.

ووفق ناشطين في «حزب المؤتمر الشعبي العام»، فإن الجماعة الحوثية تعمدت تسويق رواية مقتل صالح أثناء هروبه في مسعى منها للتقليل من شأنه ووصفه بالجبن وعدم الشجاعة، بخلاف الرواية الحقيقية التي أكدها مقربون منه وموالون للجماعة الحوثية نفسها، حيث قُتِل وهو يقاتل رفقة القيادي في حزبه عارف الزوكا، في منزله المعروف بقصر «الثنية» الواقع في شارع حدة يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2017.

وفي مسعى للتهوين من عملية تصفية صالح وقتله والتنكيل بأقاربه زعم المتحدث الحوثي أن حزب «الإصلاح»، هو الذي يحاول أن يثير حفيظة أقارب صالح وأتباع «المؤتمر الشعبي» من خلال الترويج بأن جثته لا تزال في الثلاجة. وزعم فليتة أن جماعته ترحب بـ«الحل السياسي الشامل غير أن الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي هي التي ترفض ذلك على حد زعمه، في مسعى منه لتضليل الرأي العام الدولي وتناسي أن جماعته هي التي قامت بالانقلاب، وأنهت العملية الانتقالية التي كانت سارية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبدعم ومساندة إقليمية ودولية».

وأثار وصف المتحدث الحوثي لعملية قتل صالح بأنها «عفوية» ردود فعل يمنية ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار المغردون إلى أن الجماعة تحاول تلطيف توحشها المعروف عند اليمنيين، باعتباره نوعاً من العفوية غير المقصودة، بما في ذلك الانقلاب على الشرعية وتفجير المنازل وسحل الخصوم.

وعلَّق القيادي في «حزب المؤتمر الشعبي» العام كامل الخوداني على تصريحات فليتة بقوله: «أخبروا محمد عبد السلام أن الزعيم (صالح) استشهد في منزله وسلاحه بيمينه يذود عن حرماته ووطنه، ولم يُقتَل بطريقة عفوية، بل عن سبق إصرار وإعداد لعصابتكم ومنذ أشهر».

وأضاف: «أخبروه أن دم الزعيم والأمين (الزوكا) وكل مؤتمري لم يجفّ، ولن يُمحى، وأن وصايا الزعيم خالدة يمضي على دربها كل المؤتمريين لا يحيد عنها إلا متحوّث، وإذا كان هناك بعض مَن يدعون انتماءهم لـ(المؤتمر) أو من عائلة صالح قد تناسوه، فخمسة ملايين مؤتمري وكل يمنيّ حرّ لم ولن ينسوه، وإنه للثأر جيلاً فجيلاً». وقادت تصريحات فليتة الناشطين اليمنيين للتذكير بجرائم الميليشيات الحوثية، من قبيل زراعة الجماعة للألغام في كل المناطق التي احتلتها، إضافة إلى عمليات القتل والسحل وتفجير المنازل ونهب الأموال، وعبّروا بسخرية قائلين: «قد تكون كل هذه الجرائم تمت أيضاً بعفوية غير مقصودة».

أحد الناشطين قال في منشور: «إن ضرائب الحوثي على بعض الأنشطة التجارية، خصوصاً المطاعم تجاوزت قيمة النشاط التجاري كله، قد يكون هذا أيضاً أمراً عفوياً».

من جهته، علّق القيادي في حزب «المؤتمر»، وعضو البرلمان عبد الرحمن معزب على تصريحات فليتة، وقال في تدوينة على «فيسبوك»: «لم يكن يعلم أحد أن الاعتداء والسيطرة على جامع الصالح، في أول ديسمبر (كانون الأول) 2017، كان عفوياً، وأن انتقال المعركة إلى منازل أقارب الزعيم كان عفوياً وأن تطويق منزل الزعيم الصالح، وقصفه من جبال نقم وعطان وعيبان كان عفوياً، وأن إعدام الشهيد الزوكا كان عفوياً».

وذكر البرلماني معزب الجماعة الحوثية حين قامت بسحب مقاتليها من أغلب المحافظات لاقتحام منزل صالح، كما ذكّرها باحتفال الشكر الذي قامت به في حي الجراف عقب مقتل صالح، وقال ساخراً: «ربما حتى سجدة الشكر تلك كانت عفوية».

وكانت الجماعة الموالية لإيران أطلقت بناء على وساطة عمانية في 3 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي نجلَي صالح، صلاح ومدين، بعد أكثر من عام من السجن الانفرادي، في حين لا يزال عدد منهم في المعتقل الحوثي، ومن بينهم نجل شقيقه محمد محمد عبد الله صالح، وحفيد شقيقه عفاش طارق صالح.

وتمكّنت الميليشيات الحوثية من الاستيلاء على جميع أموال ومنازل صالح وأقاربه بعد مقتله، في حين قامت بتطويع كثير من قيادات حزبه طوعاً وكرهاً للبقاء تحت إبط الجماعة ضمن التحالف الشكلي معها في حكومة الانقلاب.

ويعيش نجل صالح الأكبر أحمد علي المشمول بالعقوبات الأممية في دولة الإمارات، وسط مساعٍ من قيادات حزب والده لإسقاطه من قائمة العقوبات التي تشمل المنع من السفر وتجميد الأموال، تمهيداً لجعله يلعب دوراً سياسياً بارزاً في الحزب.

وأقدمت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين في صنعاء للحوثيين في مايو (أيار) الماضي على تنصيب نجل صالح الأكبر نائباً ثالثاً لرئيس الحزب صادق أمين أبو راس، بمباركة من الميليشيات الحوثية، وهو المنصب الذي لم يعلن نجل صالح الموافقة على قبوله أو التنصل منه صراحة.

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