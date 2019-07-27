تراند اليوم : روسيا تدق ناقوس الخطر و تحذر من تصادم عسكري الخليج

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن روسيا تدق ناقوس الخطر و تحذر من تصادم عسكري الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وقال لافروف، في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" في البرازيل إن "الخطوات المعادية لإيران أدت إلى تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج، لقد وصل تطور الأحداث إلى حد خطير محفوف بمخاطر اندلاع تصادم عسكري واسع النطاق، ولا يجوز السماح به بمثل هذا السيناريو".

وأضاف لافروف أن "روسيا تؤيد التطبيع السريع للوضع في هذه المنطقة، ولهذا فقد قمنا بصياغة مفهوم الأمن الجماعي والتعاون في منطقة الخليج"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية الرسمية.

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ودعا لافروف الإيرانيين إلى "إبداء الصمود والتطبيق الصادق لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الإضافي له"، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أنه "من غير المجدي مطالبة إيران بتطبيق كل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بصورة أحادية الجانب... نسعى إلى أن يفهم شركاؤنا الأوروبيون مسؤوليتهم في الحفاظ على الاتفاق النووي والوفاء بتعهداتهم".