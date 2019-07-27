تراند اليوم : عــــــــــاجل: السعودية تبدأ أول هجوم عسكري وتسقط طائرة حربية إيرانية قبل قليل في اجواء هذه الدولة العربية .. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراض طائرة بدون طيار بالأجواء اليمنية، أطلقتها ‎المليشيا الحوثية المدعومة من ‎إيران، لاستهداف المملكة العربية وجدد المتحدث الرسمي باسم ‎قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، موضحاً أن توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة، وتعمدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية. ​​​​​​​ Advertisements ‏وتابع المالكي “استهجانه الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيا بين يوم وآخر معلنة، كذبًا وزيفًا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف. وأكد أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات ‎الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.

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