تراند اليوم : بندر عدن تتغلب على الصعوبات وتصبح نجمة تتغني بها المعاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بندر عدن تتغلب على الصعوبات وتصبح نجمة تتغني بها المعاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - رغم ما تعرضت له ولا زالت تواجهه من صعوبات وتحريض وانعدام الإمكانيات البسيطة وبعد أن عانى طاقمها الإعلامي كثيراً من عدم توفير الدعم والاحتياجات إلا أن هذا الفريق الإعلامي إستطاع أن يقدم نفسه بشكل مميز للغاية وأن يتخطى كل الصعاب التي يعاني منها واستطاع أن يشق طريقة بسرعة البرق نحو النجومية.

وأصبحت بندر عدن من أفضل الإذاعات في الجنوب وعلى مستوى اليمن أجمع لما تقدمه من برامج هادفه بالاعتماد على تطوير مهارات وأفكار ومواهب الشباب والذين استطاعوا تقديم ما يلامس قضايا المجتمع ثقافياً واجتماعياً وسياسياً ودينياً ضمن قوالب مبتكرة وحديثة ما قدمته بندر عدن ما هو إلا تواصل لعطاءات هذا الطاقم الإعلامي الرائع ومدير القطاع الأستاذ /رأفت رشاد القبطان والربان الذي فضل عدم الظهور الإعلامي وفضل الحديث على الأرض بالعمل وترك الحديث للجميع كي يشدوا بأدائه الفريد المتميز.

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ومن تلك الأعمال الفريدة والتي تعود بالنفع والفائدة على الإعلام والشباب والتطور من مواهبهم وقدراتهم هو أن بندر عدن استطاعت أن ترعي وتحتضن إطلاق دورة تدريبية تخصصية في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي ومهارات التسجيل والمعالجات ولأول مرة في الجنوب بمشاركة الفنان والمهندس الأردني( أيمن رمضان ) والذي استفاد منها عشرات الشباب وأصبحوا قادرين على العمل الإذاعي وخدمة المجتمع دون الحاجة للسفر والتدريب الهندسي في الخارج لا زالت بندر عدن تقدم وتسعى إلى أن تكون صرح متكامل من التقديم الإعلامي والتدريب والتطوير ولما يخدم الشباب ومواهبهم في المجال الإعلامي.

بندر عدن تحتاج إلى الاخذ بها وبيد طاقمها الإعلامي والوقوف معها وما قدمته من مستوى في التقديم والتطور والإبداع وتمهيد الطريق لها كي تخدم مستقبل الوطن والشباب فضلاً عن امتلاكها كادر إعلامي مميز باستطاعته أنه يجيد توظيف الخبرات والمواهب والأفكار لمستقبل واعد في أوساط الشباب وضمان أعمالهم وخدمتهم الوطن وخاصة أننا في وضع يتعرض له الوطن لمحاربة إعلامه وشبابه وكوادره ، خالص التهاني والتبريكات في نجاح الدورة وألف مبروك لكل الخريجين بنجاح وامتياز وألف مبروك لبندر عدن وفريقها الرائعون.