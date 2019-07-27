تراند اليوم : سكان اهالي الشيخ عثمان يشكون ضعف التيار الكهربائي

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سكان اهالي الشيخ عثمان يشكون ضعف التيار الكهربائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شكا اهالي حي الشيخ عثمان ضعف التيارالكهربائي منذ اشهر. وقال السكان الذين يقطنون في محيط مسجد النور لصحيفة عدن الغد ان التيار بات يصل الى منازلهم بصعوبة. ​​​​​​​ Advertisements اشار السكان الى انه ورغم تزايد ساعات الانقطاع للتيار الا ان التيار الواصل يكون ضعيف للغاية بحيث لايتم تشغيل المكيفات والثلاجات. واوضح الاهالي انهم وجهوا اكثر من نداء لمؤسسة الكهرباء لكن دون جدوى.

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