تراند اليوم : البرلماني العزاني في ذمة الله

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن البرلماني العزاني في ذمة الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتقل صباح اليوم الشخصية الإجتماعية عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لكرة السلة الاسبق الخضر العزاني بعد صراع مرير مع المرض وسط إهمال الجهات الحكومية التي لم تلبِ مطالب الكثيرين من من ناشدوها بالوقوف الى جانبه واسعافه للخارج اسوةً بباقي القيادات البرلمانية والحكومية ، رحمة الله تغشاه وتعازينا لاسرته ولجل محبيه في الداخل والخارج . ​​​​​​​ Advertisements

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