شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء الشخصيات المشاركة في اللقاء الجنوبي في العاصمة عمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيعقد لقاء جنوبي يومي الاحد والاثنين في العاصمة الاردنية عمان، بدعم مكتب المبعوث الاممي والاتحاد الاوربي، لمناقشة مستقبل الجنوب في ظل مفاوضات السلام اليمنية. وستشارك في اللقاء 25 شخصية جنوبية بينهم رؤساء جمهورية سابقين ووزراء وقادة سياسيين وشخصيات وطنية وناشطين : علي ناصر محمد وحيدر العطاس وخالد بحاح وياسين مكاوي وعبدالرب السلامي ومراد الحالمي وفؤاد راشد ومحمد علي أحمد وحسين بن عرب وعبدالمجيد وحدين وصالح بن فريد العولقي وعلي هيثم الغريب ومحمد مارم وحسين الفضلي وأضواء نجمي هلال وأمين باقادر وعلاء الغوبة وخديجة ناصر عليوة وعلي المسلماني وعبدالناصر الشيخ ومحمد باسلامة وعبدالله الشبيبي ومحمد الحامد وعبداللاه شيخان ومحمد دمبع النخعي وعبدالرؤوف السقاف.

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