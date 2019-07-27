شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية : تفاهمات يمنية إماراتية قضت بدمج قوات النخبة الشبوانية في الجيش اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر عسكري يمني، إن تفاهمات جرت بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أسفرت عن قرار دمج قوات النخبة بالجيش اليمني.

وأكد المصدر ان اجراءات دمج قوات النخبة الشبوانية ضمن وحدات الجيش اليمني تسير بصورة منظمة وانسيابية.

واضاف المصدر ان قيادة الوية النخبة قامت باستكمال رفع الاسماء والكشوفات بكافة مجنديها حتى يتم استيعابهم وضمهم ضمن قوات الجيش الوطني اليمني، وفي ماذكره موقع “هنا عدن”.



واشار المصدر ان وزارة الدفاع انهت اعداد استمارة خاصة بدمج قوات النخبة، وهي في اطار انزال لجان تابعة للأركان العامة للإشراف على عملية التسجيل.

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واكد المصدر انه وبعد اكمال تسجيل المجندين ضمن الجيش الوطني، ستكون وحدات تابعة للجيش.

ولم يتحدث المصدر عن مصير قوات النخبة الحضرمية وقوات الحزام الأمني في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين.

واشرفت دولة الإمارات على إنشاء تشكيلات عسكرية في المحافظات الجنوبية حملت مسميات النخبة والحزام الأمني، وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بأنها قامت بتشكيل تلك المليشيات بعيداً عن سلطات الحكومة الشرعية.

