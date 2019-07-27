شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية: نحرص على تعزيز عمل آلية الأمم المتحدة في موانئ الحديدة وفق اتفاق السويد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد دبلوماسي يمني على أهمية تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة بشكل كامل وتعزيز آليات التفتيش في موانئ الحديدة.

وقال سفير اليمن لدى روسيا، أحمد سالم الوحيشي، إن الحكومة اليمنية تحرص على تعزيز عمل آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش في موانئ الحديدة.

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وأشار الوحيشي، إلى أن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب إلى حين يتم تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة وتنفيذه كما ورد .

واستعرض السفير اليمني، خلال اللقاء تطورات الاوضاع في بلاده، مؤكداً على اهمية تنفيذ عملية إعادة الانتشار وفقاً لمفهوم العمليات المتفق عليها وتطبيق آلية الرقابة الثلاثية والتركيز على استكمال كل مرحلة لإعادة الانتشار قبل البدء في أي مراحل لاحقة والتأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بعد تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وآلية تحصيل الموارد المالية.

جاء ذلك في لقاء جمعه رفقة سفراء دول التحالف العربي في روسيا الاتحادية ، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وأفريقيا ، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف

