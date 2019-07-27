شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: الحوثيون يوهمون أنصارهم بانتصارات زائفة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة “الرياض” السعودية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن مليشيات الحوثي تتنفس الكذب، وتحاول قلب الحقائق من أجل إرضاء سادته في النظام الإيراني.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان “الانتصارات الزائفة”، إن المليشيات الحوثية تحاول قلب الحقائق، وادعاء الانتصار لكسب رضا سادته، ولرفع الروح المعنوية لأتباعه، هذا ما يفعله الحوثي تحديداً عند إعلانه توجيه طائرات إيرانية مسيرة “درون” باتجاه المملكة، والتي عادة يتم اصطيادها من قبل القوات المسلحة حتى قبل أن تصل.

وأضافت الصحيفة، مؤخراً ادعت تلك الميليشيا عبر وسائل إعلامها إسقاطها طائرة من دون طيار تابعة للتحالف في إضافة جديدة – ولن تكون الأخيرة – لسجل الأكاذيب والافتراءات التي تستخدمها في محاولة منها لتعزيز معنويات مقاتليها.

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وقالت الصحيفة، إن مصدرا في التحالف العربي، أكد أن الميليشيا دأبت على استخدام وسائل الإعلام لتحقيق الانتصارات الوهمية بعد تكبدها خسائر كبيرة بشرية ومادية، وأدركت أن نهايتها باتت وشيكة، مشيراً إلى أن الميليشيا استخدمت صوراً قديمة في ادعاءاتها لتعزيز فبركات إسقاط طائرة تابعة للتحالف.

وتابعت الصحيفة، أن تلك الميليشيات لم يكفها أنها تريد اليمن أن يكون تابعاً للنظام الإيراني، يأتمر بأمره، وينفذ أجندته المعادية لكل ما هو عربي برفع شعارات فارغة المضمون لا تسمن ولا تغني من جوع، بل إنها تتمادى في العداء للشعب اليمني بإذلاله وتجويعه وقتله وتشريده، وتصور ذلك على أنه انتصار، هو انتصار ولكن للنظام الإيراني الذي لا يريد لليمن أي خير، بل يريد اليمن بلداً غير متطور حتى يستطيع من خلال الحوثي أن يجعله رهينة في يده لا حول له ولا قوة.

واختتمت، الادعاءات الزائفة للحوثي التي ينشرها عبر إعلامه الأجير ليست إلا دليلاً واضحاً على أن تلك الميليشيا أصبحت في وضع لا يمكنها معه إلا قلب الحقائق، وأن ساعة الحقيقة اقتربت، ولا مفر له إلا بمواجهتها والاعترف بها.

