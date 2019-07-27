شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بمواجهات مع المقاومة الجنوبية بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تخوض القوات الجنوبية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات بمحافظة الضالع.

وقال الناطق باسم المقاومة الجنوبية العقيد علي شايف الحريري، ان ابطال المقاومة الجنوبية يخوضون منذ ليلة أمس، معارك هي الأعنف في عده محاور لجبهات القتال شمال وغرب الضالع ضد ميليشيات الحوثي.

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واكد الحريري ان معارك عنيفة تدور في جبهة باب غلق وعلى طول جبهة وصولاً إلى جبهة باجه، حيث تدور معارك ضارية تكبدت فيها ميليشيات الحوثي منذ اندلاعها واشتدادها قبل ساعات عشرات القتلى والجرحى .

واكد ناطق المقاومة الجنوبية تتقدم قواتنا المسلحة الجنوبية في عدة مواقع بعد احكام سيطرتها على عدد من المواقع العسكرية والمنازل التي كانت تتحصن فيها قوات العدو.