بالصور.. مياه السيول تدمر منازل وتجرف عشرات السيارات في مرخة بشبوة

جرفت مياه السيول عشرات السيارات والناقلات كما تسببت في هدم عدد من المنازل في مديرية مرخة بمحافظة شبوة شرق البلاد.

وقال مراسل "الخليج 365" تدفق فيضاني لمياه السيول هدم عدد من المنازل وجرف عشرات السيارات والشاحنات في وادي مرخة غرب محافظة شبو.

وأكد المراسل ان امطاراً غزيرة هطلت بشكل كبير على السلاسل الجبلية غرب شبوة مما تسبب في تدفق كبير لمياه السيول فجر اليوم الجمعة متسببة في خسائر بشرية ومادية ألحقتها بسكان وادي مرخة مؤكد وصول مياه السيول إلى أنبوب النفط شمال شرق مرخة.

وكان مراسل "الخليج 365" أكد في خبر سابق ان الأمطار والسيول التي شهدها وادي خورة ومديرية مرخة غرب محافظة شبوة تسببت في وفاة شخص وفقدان آخر.

وأضاف المراسل مياه الامطار والسيول تسببت في تضرر عدة منازل وجرف سيارة جراء قوة تدفق السيول بوادي خورة ومرخة في محافظة شبوة.