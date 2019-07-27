الوكيل عبدون يتسلم درع الفرقان تقديراً للجهود المبذولة في تطوير التعليم بالمحافظة

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت جمال سالم عبدون، أن المدارس الاهلية والخاصة في حضرموت شريكة فعالة في المساهمة ونجاح وارتقاء العملية التربوية والتعليمية على مستوى مديريات المحافظة .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المشرف العام على ادارة مدارس ورياض الفرقان الاهلية بمنطقة بويش عبدالعزيز عوض بامجحفي بحضور مدير مجمع روكب للبنين الاستاذ عبدلله احمد باعقيل وتسليمه درع الفرقان تقديراً لجهوده المبذولة في تطوير وتحسين نوعية التعليم ودعمه المباشر للمدارس الاهلية خاصة .

وأشار الوكيل عبدون إلى أن قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة يولي اهمية كبيرة بالمدارس والرياض الاهلية والخاصة من خلال اشراكهم في الخطط والبرامج والانشطة كافة التي ينفذها المكتب على مستوى مديريات المحافظة.

شاكرا قيادة وإدارة مدارس ورياض الفرقان في منحه هذا الدرع وموكداً ان قيادة الوزارة لن تالو جهدا في تدليل الصعاب التي تواجه سير العملية التربوية والتعليمة بهذه المدارس والرياض الاهلية.