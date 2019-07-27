حجة.. كمين محكم للتشكيل البحري يسفر عن أسر ثلاثة حوثيين

تمكن التشكيل البحري في المنطقة العسكرية الخامسة من أسر ثلاثة عناصر حوثية في سواحل البحر الاحمر غربي محافظة حجة.

وقال مصدر عسكري وفق ما نشره ـ"المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن قوات التشكيل البحري نصبت كمينا محكما لقارب حربي تابع للمليشيا، على متنه ثلاثة حوثيين، بعد مراقبتهم واستدراجهم للكمين المسلح.

وأوضح المصدر أن أحد الأسرى الحوثيين أصيب بعد اشباكات دارت مع وحدة التشكيل البحري، وتم نقله الى مستشفيات المملكة لتلقي العلاج.

وتعمد مليشيا الحوثي إلى تنفيذ عمليات استطلاعية بحرية وتفخيخ قوارب الصيد التابعة للمواطنين، فضلا عن زرع الالغام البحرية، ما يهدد سلامة الملاحة الدولية وحياة الصيادين في الساحل الغربي للبلاد.