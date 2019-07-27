وفاة الدكتور صالح العوذلي كبير استشاري امراض القلب بجامعة عدن

توفي ظهر الجمعة 26 يوليو الدكتور صالح محمد العوذلي كبير استشاري امراض القلب والباطني واحد أساتذة جامعة عدن المميزين بالكفاءة والعمل والأخلاق والتواضع وذلك إثر مرض ألمت به. هذا واسعف الدكتور العوذلي إلى مستشفى عدن الألماني أواخر شهر يونيو الماضي حيث فاضت روحه الطاهرة هناك يوم أمس وسط حزن عم الجميع. وشغل الدكتور صالح العوذلي عميدا لكلية الطب ورئيسا لجامعة ذمار في الأعوام السابقه وأستاذ محاضر بجامعة عدن حاليا.

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