توفي شخص غرقاً بمياه السيول المتدفقة اليوم السبت مع وادي مرخة بمحافظة شبوة شرق البلاد. وقال مراسل "الخليج 365" ان الأمطار والسيول التي شهدها وادي خورة ومديرية مرخة غرب محافظة شبوة تسببت في وفاة شخص وفقدان آخر. وأضاف المراسل مياه الامطار والسيول تسببت في تضرر عدة منازل وجرف سيارة جراء قوة تدفق السيول بوادي خورة ومرخة في محافظة شبوة.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شاب غرقاً بمياه السيول وفقدان آخر وتضرر منازل في وادي مرخة غرب شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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