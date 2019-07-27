الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعداث غذائية في تريم بحضرموت

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة توزيع ” المساعدات الغذائية” على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود بمديرية تريم في محافظة حضرموت، للتخفيف عنهم وطأة الأزمة الاقتصادية تزامنا مع عام التسامح٢٠١٩.

وفي هذا الشأن وزعت الهيئة 205 سلة غذائية بمعدل ( 16 طن و 564 كيلو ) مستهدفا (1025) فردا من الاسر الفقيره والمحتاجه من أهالي مناطق الحاوي والمطار بمديرية تريم بحضرموت

تأتي هذه المساعدات تزامنا مع “عام التسامح” للتخفيف من معاناة الاسر اليمنية وذلك في أطار النهج الإنساني الذي تقوم به دولة الأمارات العربية المتحدة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق بمحافظة حضرموت.

وعبر المستفيدين بمديرية تريم عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون واللفتة الإنسانية التي ستساهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في وسط هذه الظروف المعيشية الصعبة نظرا لتردي الأوضاع الإقتصادية وإنعدام فرص العمل لدى عدد كبير من أرباب الأسر في عموم المحافظة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية، التي تم توزيعها منذ بداية “عام التسامح”، بلغت، 22709 سلة غذائية بمعدل 1,834 طن و 887 كيلو ) ، استهدفت ( 113545 ) فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.