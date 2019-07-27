اليزيدي يبحث إعادة تفعيل التعاون بين اليمن والجزائر بالمجالات الصحية

بحث سفير اليمن في الجزائر علي اليزيدي، مع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر الدكتور محمد ميراوي، إعادة تفعيل البروتكول الموقع بين اليمن والجزائر في المجالات الصحية والإنمائية وجانب التدريب والتأهيل بكافة المجالات الصحية.

وثمن السفير اليزيدي، دور الجزائر تجاه اليمن خصوصاً في مجال التدريب والتأهيل الطبي، واستعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية التي تمر بها اليمن جرّاء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، وعدم التزام الميليشيات بقرارات الأمم المتحدة بشأن حل الأزمة اليمنية سلمياً وتحديداً اتفاق ستوكهولم.

وتطرق إلى استمرار الانتهاكات الحوثية ضد حقوق الإنسان اليمني، وسطوها على مقدرات الدولة، بالإضافة إلى سرقة المواد الإغاثية وبيعها في السوق السوداء ومنع لجان الإغاثة من أداء دورها الإغاثي والإنساني بالشكل الصحيح.

من جانبه أبدى الوزير الجزائري، استعداد الوزارة استمرار تأهيل وتدريب الطلاب اليمنيين في المجال الصحي.