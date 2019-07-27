"المشتركة" تفشل مخططات الحوثي وتفضح انتهاكاته المستمرة لإتفاق السويد

تواصل القوات المشتركة في الساحل الغربي وبكل بسالة التصدي لمحاولات التسلل الحوثية في مدينة الحديدة ومحيطها ، حيث تمكنت هذه القوات من افشال عدة محاولات للمليشيا في مدينة، التحيتا وبعض احياء مدينة الحديدة،غرب اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادات، بالإضافة الى تدمير عدد من آلياتهم خلال الأيام الماضية.

عجز وفشل مليشيا الحوثي عن تحقيق أي نصر، في ظل الحاجز القوي للقوات المشتركة والتصدي لكل الهجمات، دفعها لقصف مواقع المدنيين في عدد من مديريات الحديدة، حيث استهدفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون عدد من المنازل في منطقة " الجبلية " وفي مدينة " التحيتا " وكذلك بعض المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، وهو ما تسبب في مقتل وجرح عدد من المواطنين.

تمكن القوات المشتركة من التصدي لكافة الهجمات الحوثية خلال الفترة الماضية وحفاظهم على المواقع التي سيطروا عليها قبل اتفاق السويد، أربك وفضح الحوثيين واضعف موقفهم امام المجتمع الدولي، وذلك لعدم تمكنهم من تحقيق أي نصر رغم التعزيزات الضخمة التي دفعوا بها الى الجبهات مستغلين الهدنة الأممية واتفاق السويد.

مواطنون في الحديدة اتهموا الأمم المتحدة بالتماهي مع مليشيا الحوثي، رغم استمرار خروقاتها للهدنة وقصف مناطقهم واستمرار زرع الألغام، حيث ناشدوا الأمم المتحدة بوقف عبث المليشيا والزامها بتنفيذ اتفاق السويد بشكل حقيقي وليس مجرد مسرحيات يدفع ثمنها المواطن في الحديدة.