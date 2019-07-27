لجنة الاغاثة تدين إحراق الحوثيين مساعدات غذائية في ريمة

أدانت اللجنة العليا للإغاثة قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بإحراق 8 اطنان من القمح المقدم عن طريق برنامج الاغذية العالمي لعدد من المستحقين بمحافظة ريمه.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المليشيات الانقلابية قامت بمنع برنامج الاغذية العالمي من توزيع المساعدات في بعض المناطق بمحافظة ريمه مما ادى الى تعرض 14.8 طن متري من القمح التابع للبرنامج الى التلف بالإضافة الى قيام مشرفين حوثيين في المحافظة باقتحام احد المستودعات التابعة للبرنامج واحراق كمية من المساعدات.

وجددت اللجنة مطالبتها لوكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك ومنسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليزا غراندي بالتدخل العاجل والتحقيق في هذه الحوادث ورفع التقارير السريعة والعاجلة الى مجلس الامن.

وشدد البيان على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وحازمة تحد من الانتهاكات الجسمية التي تمارسها الميليشيات الانقلابية بحق العملية الاغاثية، معتبراً ان الانتهاكات جريمة جسيمة وفقاً للقوانين الدولية والانسانية.

وأكدت على اهمية اتخاذ التدابير لضمان ايصال المساعدات الى مستحقيها والحيلولة من تعرضها للنهب من قبل المليشيات.