نائب الرئيس يشيد بجهود الفرق التطوعية لخدمة الحجاج اليمنيين

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بجهود الفرق التطوعية من أبناء حضرموت في خدمة الحجاج اليمنيين بمنفذ الوديعة البري. وعبر نائب الرئيس خلال لقائه اليوم السبت فرق المتطوعين عن تقديره للجهود التي يبذلونها والتي تعكس أصالة ونبل الشباب اليمني وفي مقدمتهم شباب حضرموت. ونقل نائب الرئيس للمتطوعين تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وشكره على جهودهم التطوعية التي يقدمونها للحجاج اليمنيين من خدمات طبية وإيوائية وغيرها. ووجه نائب الرئيس بتسهيل مهامهم وتوفير متطلباتهم المختلفة بما يمكنهم من أداء دورهم التطوعي. من جهتهم عبر أعضاء الفريق عن تقديرهم لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ولفتته الطيبة، مؤكدين استمرار دورهم المجتمعي لما فيه راحة الحجاج والتخفيف من مشقة وعناء السفر والمرور عبر منفذ الوديعة.

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