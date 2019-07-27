شكرا لقرائتكم خبر عن قتل غير مسبوق يجتاح محافظة اب ... قتيل خلال 4 أيام(الأسماء والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ثلاثة أشخاص في عدد من مناطق محافظة إب وسط اليمن، بحوادث منفصلة يوم الجمعة، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال مصدر محلي، إن المواطن رياض مصلح الأدور لقي حتفه برصاص مسلح في مديرية الشعر “شرق”، فيما قتل شخصان آخران في حادثين منفصلين بمديرية السياني، جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن المسن أحمد محمد الطيب “65 عاما” لقي مصرعه برصاص مسلح بخلاف أسري، فيما قتل المواطن أحمد علي اسكندر بظروف وملابسات غامضة.

وارتفع عدد القتلى والجرحى في مديريات محافظة إب إلى 18 قتيلاً و7 جرحى بينهم أطفال وكبار سن خلال الأربعة الأيام الماضية، في ظل تصاعد مرعب لأعداد وضحايا جرائم القتل في المحافظة.

وتشهد محافظة إب أشهر المحافظات السياحية في البلاد، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين.

أسماء عدد من الضحايا خلال الأيام القليلة الماضية

– القتلى:

الطفل بشار حافظ حسان الدبعي- الظهار

الطفل ضيف الله صادق محمد لطف- مذيخرة

أحمد يحى المزعقي- الرضمة

مسعد عبده علي عباد- الرضمة

زيد علي العزب- الرضمة

حسن عبدالله الشعوري- حبيش

رياض مصلح الادور- الشعر

صبري على أحمد العماري- الظهار

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أحمد علي اسكندر- السياني

أحمد محمد الطيب- السياني

جلال محسن منصور ناشر- السياني

يوسف علي حمود ضبعان- ريف إب

نجود حريون- مفرق حبيش- المخادر

يوسف حريون- مفرق حبيش- المخادر

حسن علي محمد مصلح- مفرق حبيش- المخادر

عارف حسن علي محمد مصلح- مفرق حبيش- المخادر

فتحية محمد قحطان صالح- مفرق حبيش- المخادر

سامي أحمد الشعيبي- ذي السفال.

الجرحى:

محمود علي مرشد مصاب- المشنة

غمدان علي مسعد البعداني- ريف إب

يوسف علي عامر- الظهار

رداد الجعدي مصاب برصاص راجع- الظهار

*المصدر أونلاين