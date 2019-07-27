شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يوجة تحذيرا ناريا للحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، إن “أي دولة تستخدم المليشيات دولة مجرمين”.
وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “تمتلك قوات التحالف آلاف مؤلفة من الطائرات المسيرة ..ولو أرادت ضرب كل مكان هام للحوثيين لفعلت”.
وكان خلفان قد دأب على مهاجمة الحوثيين ويتوعدهم دائما بالويل والثبور
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان يوجة تحذيرا ناريا للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.