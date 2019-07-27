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ضاحي خلفان يوجة تحذيرا ناريا للحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - قال نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، إن “أي دولة تستخدم المليشيات دولة مجرمين”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “تمتلك قوات التحالف آلاف مؤلفة من الطائرات المسيرة ..ولو أرادت ضرب كل مكان هام للحوثيين لفعلت”. 

وكان خلفان قد دأب على مهاجمة الحوثيين ويتوعدهم دائما بالويل والثبور 
 

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