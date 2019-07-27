شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يوجة تحذيرا ناريا للحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، إن “أي دولة تستخدم المليشيات دولة مجرمين”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “تمتلك قوات التحالف آلاف مؤلفة من الطائرات المسيرة ..ولو أرادت ضرب كل مكان هام للحوثيين لفعلت”.

وكان خلفان قد دأب على مهاجمة الحوثيين ويتوعدهم دائما بالويل والثبور

