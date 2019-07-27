شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي بصنعاء تعتقل قائد حراسة حصن عفاش وسائق أحد أقارب صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، للمرة الخامسة على التوالي وخلال أقل من شهرين، إحدى قرى مديرية سنحان، واقتادوا ضابطين من أبناء المنطقة إلى جهة مجهولة .

وأوضح مصدر محلي في تصريح الى “المشهد اليمني” أن المليشيا الحوثية اقتحمت قرية مقولة شرقي سنحان واقتادوا ضابطين في الحرس الجمهوري إلى جهة غير معلومة .

واضاف المصدر بأن الحملة الحوثية طوقت أحد مباني القرية من قبل مشرف المليشيا ابو تراب وألقت القبض على العقيد علي محسن صالح والذي كان يعمل مرافقا شخصيا للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ثم قائد للحراسة المكلفة بحماية ” حصن عفاش” القصر الخاص بصالح في مسقط رأسه بقرية بيت الأحمر التابعة لمديرية سنحان.

وأشار المصدر الى أن الضابط الآخر يطلق عليه أسم بشير شرهان وكان يعمل سائق مع أقارب الرئيس السابق صالح وكلاهما من النفس القرية.

وبين المصدر أن النقيب شرهان قد تعرض للسجن مرتين على التوالي كان آخرها قبل سنة تقريبا وظل في السجن لأكثر من أربعة شهور بدون أي تهمة.

وأكد المصدر أن قرية مقولة سنحان، الواقعةالى الجنوب من العاصمة صنعاء تعرضت لحصار خانق من قبل المليشيا قبل خمسة شهور وتم إقامة نقاط عسكرية في جميع مداخل القرية وتم اقتحام عشرات البيوت ونهبها وافراغها من محتوياتها .

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