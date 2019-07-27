شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة القرار الجمهوري الذي نفت رئاسة الجمهورية اصداره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر رفيع في رئاسة الجمهورية صدور اي قرار جمهوري , واصفا ان القرار المتداول عبر وسائل الاعلام - المواقع الاخبارية - بالمزور .

وأكد المصدر للمؤتمر برس ان أي قرار جمهوري يصدر سيتم نشره في الوكالة الرسمية سبأ مطالبا وسائل الاعلام بالتحرير والمصداقية فيما تنشره من أخبار .

وكانت وسائل اعلامية نشرت صباح اليوم وثيقة مزورة بصدور قرار جمهوري بتعيين نجيب أحمد عبدالرب سعيد المظفر مديرا لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ويرقى إلى رتبة عقيد.

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وكانت انباء قد قالت ان الرئيس عبد ربه منصور هادي اصدر قرارا رئاسيا، بتعيين مديرا لدائرة التوجيه المعنوي، خلفا للواء المستقيل اللواء محسن خصروف.



وقضى نص القرار الرئاسي بتعيين المقدم نجيب أحمد عبدالرب سعيد المظفر، مديراً لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ويرقى إلى رتبة عقيد.

وفي وقت سابق أصدر الرئيس هادي، قرارا بتوقيف اللواء محسن خصروف ، وإحالته للتحقيق بعد تصريحات للأخير اتهم فيها التحالف بعدم تقديم الدعم اللازم للجيش لمواجهة الحوثيين.