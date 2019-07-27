شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تعين قيادات جديدة على جبهة الساحل الغربي (اسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وبحسب المصادر فإن التعيينات الحوثية الجديدة جاءت بعد مغامرات تصعيدية بهجمات يائسة في الحديدة انتهاكا للهدنة الأممية انتهت بمقتل أبرز قياداتهم الميدانية



ومن أبرز القيادات الحوثية التي لقيت مصرعها أثناء تنفيذها محاولات تسلل فاشلة المدعو أبو طالب السفياني والمدعو حمزة الغرباني والمدعو نجيب الرازحي.



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