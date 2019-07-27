مصادر حكومية: إقالة "باكريت" وتعيين هذه الشخصية محافظاً للمهرة (الاسم)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في الحكومة الشرعية عن قرار سيصدر بإقالة محافظ محافظة المهرة راجح باكريت و إحالته الى التحقيق وتكليف وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويض الجعفري قائم باعمال محافظ المحافظة . وياتي هذا القرار بعد ان أصدرت نيابة الاموال العامه و وهيئة مكافحة الفساد مذكرات توقيف بحق راجح باكريت على خلفية عبثه بالمال العام ونهبه و التمرد على قرارات الشرعية وعدم التزامه لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ومحافظ البنك المركزي حيث يرفض راجح باكريت ضبط الايرادات وربطها مع البنك المركزي وكانت مذكرات رسمية اتهمت راجح يتعين أحد اقاربة في منفذ شحن بشكل مخالف للقانون مما استدعى توجية خطاب شديد اللهجة من رئيس الوزراء . وكشف المصدرالحكومي ان تسريب تلك المذكرات التى فضحت راجح باكريت تأتي في إطار خطوات لاقالتة وإحالتة للتحقيق الجدير بالذكر ان محافظة المهرة دخلت في ازمة اقتصادية وامنية منذ سنه نتيجة سوء الادارة التي تسبب بها باكريت ولهذا تشهد المهرة حراكاً شعبيا سلميا يطالب بإقالة راجح باكريت ومحاكمته على ما ارتكبه من جرائم تمس حياة المواطنين ، ويطالبوا بإنهاء المليشيات وإعادة المؤسسات الشرعية الى وضعها الطبيعي



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