شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة..صنعاء تغرق الان “ماذا يحدث؟” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء أمطار غزيرة ومتقطة منذ ساعات المساء الأولى اليوم الجمعة وحتى لحظة كتابت الخبر.

وكان مركز الأرصاد الوطني قد توقع في وقتٍ سابق، هطول أمطار غزيرة على العاصمة صنعاء، ومحافظات إب وذمار وحضرموت وأجزاء من هضاب شبوة والضالع والبيضاء ومرتفعات جبلية وغربية في اليمن.

ويستمر هطول الأمطار بشكل متقطع حتى هذه اللحظة على معظم مناطق العاصمة صنعاء مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة وتلطيف الجو.

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