شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان ’’يفاجئ’’ الشعب السعودي والتركي ويتحدى الجميع بتعليق ’’مثير’’ حول علاقته بمقتل خاشقجي!... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطيبة ”خاشقجي” تفجر مفاجأة : جمال لا زال حيًا.. وتوجه سؤالًا محرجا ”لابن سلمان” .. تعرف عليه السيسي يأمر بقتل ’’معتز مطر’’ و’’محمد ناصر’’ و’’أيمن نور’’ وتقطيعهم على طريقة ’’خاشقجي’’ (فيديو صادم)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان ’’يفاجئ’’ الشعب السعودي والتركي ويتحدى الجميع بتعليق ’’مثير’’ حول علاقته بمقتل خاشقجي!... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.