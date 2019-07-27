وقال الناصر إن الرئيس الراحل تحمل مسؤوليات كبيرة في الدولة، وترك فيها بصمات لا تمحى، مشيرًا إلى توليه وزارة الداخلية والخارجية ورئاسة مجلس النواب خلال فترات سياسية سابقة، وفقا لقناة العربية.
وأشاد الناصر بدور السبسي عقب توليه الحكم بعد الثورة في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية، مثمنا نجاحه في تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار البلاد، ووصفه بـ "مهندس الوفاق الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر المؤقت ينعي السابق ويصفه بـ "مهندس الوفاق الوطني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.