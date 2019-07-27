المؤقت ينعي السابق ويصفه بـ "مهندس الوفاق الوطني"

نعى الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي، من خلال كلمة تأبين، خاطب فيها السبسي مباشرة، مثمنا دوره مع الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال الناصر إن الرئيس الراحل تحمل مسؤوليات كبيرة في الدولة، وترك فيها بصمات لا تمحى، مشيرًا إلى توليه وزارة الداخلية والخارجية ورئاسة مجلس النواب خلال فترات سياسية سابقة، وفقا لقناة العربية.

وأشاد الناصر بدور السبسي عقب توليه الحكم بعد الثورة في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية، مثمنا نجاحه في تأمين الانتقال الديمقراطي واستقرار البلاد، ووصفه بـ "مهندس الوفاق الوطني".