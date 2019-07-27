سيول جارفية في مديرية المحفد بأبين

تدفقت سيوال جارفة اليوم السبت في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوب البلاد بعد امطار شديدة الغزارة.

وقال سكان إن السيول تسببت في انقطاع الخط الدولي الرابط بين محافظتي شبوة- أبين بسلبة عصَرآن في مديرية المحفد بأبين نتيجة الأمطار الغزيرة وتدفق السيول ،كما تم انقطاع الخط الرابط بين مديرتي مودية والمحفد في منطقة ضيقة ، وخلال ساعات قليلة ستصل السيول إلى مديرية أحور وسيتم قطع ايضاً الخط الدولي الرابط بين محافظتي حضرموت - أبين .

ودعا أبناء المنطقة جميع المسافرين بأخذ الحيطة والحذر من مجرى السيول من تلك المناطق المذكورة ، ونتمنى لهم السلامة.