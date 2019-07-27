انتقد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، اليوم، لقاءات جنوبية تعقد في العاصمة الاردنية عمان . وقال شطارة من لديه مشروع أخر يطرحه للناس علنا لتقول رأيها بشفافية، وبعيدا عن اللقاءات المبهمة. وتابع شطارة : حتى الآن لم اسمع أن الشماليين يطالبون بحوار شمالي شمالي سواء للخلاص من الحوثي او لتوحيد صفوفهم للاستحقاقات القادمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر شطارة: من لديه مشروع آخر يضعه للناس علنا بعيدا عن اللقاءات المبهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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