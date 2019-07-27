أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت، الموافق 27 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: بدعم من مركز سلمان.. استمرار رصف شوارع في لحج يوفر فرص عمل مؤقته للشباب

https://www.alyamanalaraby. com/406975 استشهاد جندي من قوات الحزام في عدن تحت رعاية دولة الإمارات.. زفاف جماعي في لحج مسؤول: ما تقوم به مليشيا الحوثي سرقة مفضوحة بحجة مصادرة عملية جديدة أمطار غزيرة غير مسبوقة في الروضة بشبوة البرنامج السعودي يواصل تدشين المشاريع في قطاع التربية والتعليم في حضرموت تعرف على الطقس المتوقع اليوم السبت في المحافظات إشارات واقعية.. ماذا بعد دفن الرئيس التونسي ؟ (تقرير) حضرموت.. تفاصيل العثورة على جثة مجهولة في الريدة تضاعف معاناة سكان تعز بعد 5 سنوات حصار من قبل المليشيا Advertisements مليشيا الحوثي تواصل نهب ممتلكات المعارضين في صنعاء اندلاع حريق هائل شرق عدن تقدم للجيش شمال الضالع وسط خسائر في صفوف المليشيا البرنامج السعودي يطلع على خطط تطوير قطاعات التربية والتعليم الفني بحضرموت قوات الجيش الوطني تصد هجومين للميليشيا الحوثية في الحديدة وفاة شخص وفقدان آخر وتضرر عدة منازل جراء تدفق للسيول في شبوة مليشيا الحوثي تختطف 5 نساء في نقطة تفتيش برداع جمال مُحسن يكشف.. كيف نُحافظ على آثار اليمن ؟ حضرموت على صفيح ساخن.. وتطالب برحيل الوزير الرعيني من المحافظة اغتيال جندي في تعز برصاص مسلحين مجهولين بدعم من مركز سلمان.. استمرار رصف شوارع في لحج يوفر فرص عمل مؤقته للشباب

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