الإرياني: نهب المليشيا الحوثية للطبعات النقدية سياسات تجويع وافقار للمواطنين

دان وزير الاعلام معمر الارياني إقدام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مداهمة محلات الصرافة والمحال والمجمعات التجارية في مناطق سيطرتها ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة "الطبعات النقدية الجديدة".

وقال الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة سبأ الشرعية "أن ما تقوم به المليشيا من عمليات سرقة ونهب منظم لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والاعمال والقطاع الخاص والمواطنين في مناطق سيطرة المليشيا".

واضاف "أن هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مضطرد مؤخراً تندرج ضمن سياسات التجويع والافقار المتعمد للمواطنين وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف المليشيا كخيار أخير لتأمين قوت اسرهم".

وحمل وزير الاعلام كافة المتورطين في هذه الممارسات الاجرامية المسؤولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون..مطالباً المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الاممي الى اليمن مارتن جريفيث سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.